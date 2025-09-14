Dos hombres perdieron la vida en un incidente con arma de fuego ocurrido en la madrugada de este domingo en Desamparados.

Según informaron las autoridades, el hecho se reportó alrededor de las 3:05 a. m., cuando los ofendidos, un hombre de 26 años, de apellido Poveda, y otro de 28 años, de apellido Aguilar, se encontraban en vía pública.

Al parecer, fueron abordados por 2 sujetos que se desplazaban en motocicleta y, por razones aún desconocidas, les dispararon en múltiples ocasiones.

El masculino de apellido Poveda falleció en el sitio, mientras que Aguilar fue trasladado a la clínica Marcial Fallas, donde posteriormente perdió la vida.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos en ambos lugares y los remitieron a la morgue judicial para la respectiva autopsia. Además, se recolectaron 17 casquillos de bala en el lugar.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.