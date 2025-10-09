El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió este jueves las imágenes de un violento asesinato ocurrido dentro de una soda en el distrito de San Sebastián, San José, con el fin de identificar a los responsables del ataque.

De acuerdo con la Sección de Homicidios, el crimen ocurrió cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta deportiva llegaron hasta el establecimiento donde se encontraba la víctima, un hombre de apellido Carvajal, de 39 años de edad.

En el video se observa cómo los sospechosos ingresan al local, y uno de ellos, quien viajaba como acompañante, dispara en reiteradas ocasiones contra el ofendido. Luego del ataque, ambos huyeron del lugar en dirección hacia Circunvalación.

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde falleció minutos después a causa de las heridas de bala.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para lograr la identificación de los responsables y el rastreo del vehículo utilizado en el crimen.

El hecho ocurrió 9 de mayo de 2025 a las 9:26 de la mañana, según la descripción del OIJ, se trata de una motocicleta BMW deportiva, color blanco con negro y aros negros. El primer sospechoso vestía suéter negro, pantalón negro y tenis negras con verde, además de un casco color negro con líneas anaranjadas; mientras que el segundo sospechoso, conductor de la moto, portaba suéter azul oscuro, jeans azules, tenis negras y un casco blanco.

El OIJ habilitó los números 800-8000-645 y WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial, para que cualquier persona que reconozca a los individuos o tenga información sobre la motocicleta se comunique de manera anónima.