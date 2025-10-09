Una discusión entre 2 mujeres terminó en tragedia la mañana de este jueves en el sector de La Guaira, Guácimo, cuando una de ellas falleció tras recibir una herida con arma blanca frente a la escuela local.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta ingresó a las 11:38 a. m. por un incidente ocurrido a la orilla de la malla de la plaza de fútbol, ubicada junto al centro educativo de la comunidad.

Los socorristas atendieron a una mujer adulta con una herida en el tórax, quien fue declarada sin signos vitales en el lugar. En la atención participó una unidad básica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo presente en la escena para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar la identidad de la fallecida.

Las autoridades mantienen la investigación abierta y se encuentran en el lugar.