La Cruz Roja Costarricense (CRC) informó que suspende la búsqueda del menor de 5 años que cayó a una alcantarilla por las condiciones adversas presentes en el sector.

Pese a que los esfuerzos continuaron este sábado desde las 4:30 a.m., no hubo resultados positivos del hallazgo del menor.

Las labores continuarán este domingo a primera hora.

La Benemérita informó que desplegó un operativo de más de 35 cruzrojistas distribuidos en diferentes sectores para localizar al niño, sin embargo, se sigue sin conocer detalles de su paradero desde su caída este viernes cerca de las 6:00 p.m.

Así se encuentra el río Torres donde realizan la búsqueda:

Marlon Zamora, de la Dirección Nacional de Respuesta a Emergencias, da más detalles: