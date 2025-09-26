Un menor de 5 años cayó a una alcantarilla en Purral de Goicoechea y su paradero es incierto pese a los múltiples esfuerzos de las autoridades.

Cruz Roja y Bomberos tuvieron que bajar al río Torres para avanzar en la búsqueda del niño, quien, en apariencia, cayó cuando iba con su madre.

Fotografías muestran la angostura de la alcantarilla, la cual se conecta con otras, así como el río de la zona.

Fotografía Raquel Vargas

No se tiene detalles del estado del menor y las búsquedas se intensifican por parte de las autoridades, inclusive, con personal especializado.

Fotografía Raquel Vargas

Los cuerpos de rescate llevan horas en el lugar, sin mayores novedades y con la presencia y colaboración de vecinos en la zona.