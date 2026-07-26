Brutal accidente en Lindora: OIJ identifica víctima y detalla caso 

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó con el apellido Villalobos al joven de 25 años que perdió la vida en el aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada del sábado en Lindora, Santa Ana, donde además otras cinco personas resultaron gravemente heridas.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

De acuerdo con el informe judicial, el hecho ocurrió a las 3:02 a.m. en el sector de Pozos de Santa Ana, cuando, por razones que aún investigan, el joven viajaba en un vehículo, este habría perdido el control y colisionó contra una barrera divisoria ubicada en un puente.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

A consecuencia del fuerte impacto, Villalobos falleció en el sitio. Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En el mismo accidente, los cuerpos de emergencia atendieron a otras cinco personas que viajaban en el vehículo. Un hombre de 29 años y una mujer de 30 años fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, mientras que un hombre de 19 años, una mujer de 30 años y otro hombre de 29 años ingresaron en estado crítico al Hospital México.

Mortal accidente en Lindora, Santa Ana. Foto: crédito Santa Ana Actual.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron el violento accidente.