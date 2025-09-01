El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se refirió a los nuevos cambios implementados en el Sinpe Móvil a partir de este 1° de setiembre, y asegura que no se trata de un impuesto.

“SINPE Móvil no ha tenido ningún cambio en su funcionamiento ni el uso de esta plataforma implica ningún tipo de pago de impuestos para las personas que son usuarias de este servicio”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Esto ante el aumento de rumores y comentarios sobre los cambios y limitaciones en el uso de esta plataforma.

La única modificación que entró en vigor a partir de este mes, por disposición del Ministerio de Hacienda, es la incorporación de un código específico en los comprobantes electrónicos que las entidades comerciales deben emitir para identificar pagos realizados mediante este servicio, tal cual lo hacen con otros medios de pago como el efectivo, transferencias o tarjetas de débito o crédito, entre otros.

Este cambio no es en el uso de SINPE Móvil, sino en la materia fiscal, señaló el BCCR.

Comunicado: