A partir del 1° de setiembre, el Sinpe móvil tendrá cambios, principalmente para los comercios y profesionales liberales debidamente inscritos en Tributación.

Este cambio se verá reflejado en la factura electrónica para fortalecer el control fiscal con este método de pago.

No se trata de un nuevo impuesto. Las nuevas versiones de la factura electrónica ahora exige a comercios y profesionales indicar obligatoriamente el método de pago con el que se realizó la transacción: efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito y ahora Sinpe móvil.

Silvia Castro, consultora tributaria, aseguró en Mesa de Análisis de Extra TV que no se trata de un impuesto.