El Banco Central de Costa Rica (BCCR) está analizando el impacto que puede tener el aumento de los aranceles al 15% para las exportaciones costarricenses con destino a Estados Unidos.

Este debido a que en julio proyectaron un crecimiento económico del 3,8% para el cierre del 2025, sin embargo, al día siguiente el presidente Donald Trump sorprendió a muchos con el incremento en los impuestos de entrada a los bienes que se producen en nuestro país.

“Estamos en este momento en la división económica del Banco Central calculando ese efecto en la proyección de crecimiento económico. Vamos a esperar el resultado y si es algo relevante se va a estar comunicando”, aclaró Roger Madrigal, presidente del BCCR.

La economista del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales, señaló que, desde la presentación del Informe de Política Monetaria, se han dado anuncios como el aumento en aranceles, la propuesta de imponer un impuesto del 100% a las importaciones de semiconductores y el proyecto de ley para atraer las labores de ‘call centers’ a Estados Unidos.

“Hay una afectación por muchos frentes que podría impactar la economía nacional. El impacto no lo podemos medir aún porque se está dando una situación de cambio alrededor del mundo que va a reconfigurar el comercio internacional y la inversión extranjera directa”, explicó.

Las exportaciones de bienes serían los primeros en percibir el ajuste dado que Estados Unidos tiene una alta elasticidad a los aumentos de precio, es decir, cuando suben tratan de buscar productos alternos con un valor menor.

Lo que generaría una reducción en la demanda de los bienes costarricenses en el país norteamericano, principalmente por países competidores que tienen un arancel más bajo que el de Costa Rica.

“Si nosotros perdemos competitividad con respecto a otros países o empresas dentro de Estados Unidos, nuestra producción e ingresos podrían reducirse y con ello la cantidad de empleos que generan las empresas”, agregó Morales.

Además, se podría profundizar la crisis en el sector turístico del país debido al aumento del costo de la vida de los ciudadanos estadounidenses.

“Los consumidores van a posponer algunos gastos y dentro de ellos los principales en las familias son los viajes a otros países. También, tenemos un tipo de cambio que se ha apreciado y eso hace que, a los estadounidenses, les salga más caro venir al país”, indicó.