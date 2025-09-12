Un hombre de 35 años, de apellido Gutiérrez, murió la madrugada de este viernes tras recibir múltiples impactos de bala en el centro de Batán, cantón de Matina, Limón.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos se registraron cerca de las 3:30 a.m. cuando la víctima se encontraba en vía pública, frente a un bar en las inmediaciones del Ministerio de Salud. En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta pasaron por el lugar y abrieron fuego contra él.

El hombre recibió heridas de bala en la axila izquierda, espalda, rostro y cuello. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán identificaron a la víctima y recolectaron varios indicios balísticos en la escena, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.

El cuerpo del hombre fue trasladado a la morgue judicial mientras avanza la investigación que busca esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.