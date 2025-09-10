Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles tras una balacera ocurrida en Ulloa de Heredia, barrio Barreal, contiguo a la Iglesia Católica.

De acuerdo con los primeros reportes de la Cruz Roja Costarricense, la víctima presentaba múltiples heridas por arma de fuego y fue declarada sin signos vitales en el lugar de los hechos.

Al sitio acudió una unidad de soporte básico, pero no fue posible brindar maniobras de reanimación debido a la condición en que se encontraba el afectado.

Las causas del tiroteo se encuentran bajo investigación.

En desarrollo