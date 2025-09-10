El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, denunció este miércoles la detención y desaparición del médico costarricense Yerri Estrada en Nicaragua.

En un mensaje publicado en la red social X, la oficina estadounidense afirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrestó, torturó y posteriormente hizo desaparecer al galeno hace tres semanas.

“Hace tres semanas la dictadura Murillo-Ortega arrestó, torturó brutalmente y finalmente hizo desaparecer al Dr. Yerri Estrada, un médico entregado, después de una mañana dedicada a proporcionar servicios médicos a una comunidad local. ¿Su ‘delito’? Defender la libertad durante manifestaciones cívicas pacíficas. ¿Está Murillo tan insegura de sí misma que no puede proporcionar evidencias de que esté vivo? #LibertadYa”, señaló el pronunciamiento oficial.

Caso bajo la lupa internacional

Estrada fue detenido en agosto pasado en Nicaragua, donde ejercía como médico, y desde entonces no se tienen noticias claras sobre su paradero. Organizaciones de derechos humanos y el Gobierno de Costa Rica han dado seguimiento al caso y han brindado asistencia consular a su familia.

— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) September 10, 2025

La denuncia pública de Estados Unidos incrementa la presión internacional sobre el régimen Ortega-Murillo, al que se le señala de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones forzadas y represión contra voces críticas.

Reacciones

La declaración de Washington se suma a los llamados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que previamente confirmó que mantiene contacto con la familia del médico y exige información sobre su situación.

Distintas organizaciones civiles han denunciado que la desaparición de Estrada constituye un caso de represalia política, vinculado a su participación en manifestaciones cívicas.