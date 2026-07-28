¿Audiencias de “Diablo” serán virtuales o presenciales? Michael Soto responde

El Ministerio de Justicia y Paz hizo la solicitud expresa al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de que las audiencias de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, se hicieran virtuales.

Pese a la solicitud, este lunes la primera audiencia de Monge se hizo presencial, lo que ocasionó cuestionamientos por parte del Poder Ejecutivo.

El director interino del OIJ, Michael Soto, conversó sobre el tema en Extra Radio 92.3 FM e indicó que insistirá en que el resto de las audiencias se hagan virtuales.

“Yo he estado en comunicación con el señor Gabriel Aguilar que le agradezco porque hemos hecho muy buenas coordinaciones con el tema de los traslados, ciertamente los traslados se hacen en unidades nuestras bajo la responsabilidad nuestra y por orden de un juez, y tenemos que seguirlos y acatarlos. Entonces, hay un detalle importante, él me mandó una nota, yo se la hice llegar a la juez, la juez nos dio una respuesta y estamos insistiendo en que las demás audiencias que se hagan sean virtuales, a mí me parece que la virtualidad es importante por varias cosas, bueno, por la seguridad primero que todo”, explicó el jerarca judicial.

Aunque no hay confirmación para el resto de audiencias, Soto aseguró que están preparados para este tipo de movilizaciones.

Otro aspecto que destacó Michael Soto es que la virtualidad les permitirá economizar combustible tras el anuncio del recorte presupuestario al Poder Judicial.