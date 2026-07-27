Ministro de Justicia sobre traslado de “Diablo”: “Si algo ocurre es culpa del Poder Judicial”

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, cuestionó el traslado de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” en horas de la mañana.

Pese a que él como jerarca envió una carta en solicitud de que la audiencia de medidas cautelares se realizara virtual, el traslado de Monge se hizo cerca de las 8:00 a.m desde La Reforma al I Circuito Judicial a Tribunales en San José.

“Si algo le ocurre, es culpa del Poder Judicial”, dijo crítico el jerarca.

El viernes 24 de julio, alias “Diablo” fue llevado a prisión máxima en La Reforma y como parte de las medidas de seguridad, se pidió al Poder Judicial mantenerlo en celdas y hacer la audiencia de forma remota.

Pese a la solicitud, alias “Diablo” asistió de manera presencial a una sesión que se llevará a cabo hasta la 1:30 p.m. de este lunes. Diferencia de horas que fue cuestionada por la mandataria Laura Fernández, el ministro Rodrigo Chaves y el mismo jerarca de Justicia, Gabriel Aguilar.