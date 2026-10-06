Ataque armado en EBAIS: Imágenes muestran cómo quedó la escena

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Imágenes captadas en Concepción de Alajuelita muestran cómo quedó la escena tras el violento ataque armado ocurrido en el EBAIS de la zona, que dejó como resultado dos hombres fallecidos.

Foto: Raquel Vargas

Foto: Raquel Vargas

En apariencia, uno de los fallecidos sería el guarda de seguridad del EBAIS.

Según las imágenes, el sitio se encuentra custodiado por un amplio despliegue de la Fuerza Pública, cuyos oficiales acordonaron el perímetro con cinta amarilla para resguardar la escena del crimen.

Además, en el sitio se apersonó Nelson Barquero, viceministro de Seguridad Pública.

Foto: Raquel Vargas

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación del caso.

Foto: Raquel Vargas