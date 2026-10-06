Ataque armado en EBAIS de Alajuelita deja dos fallecidos

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un ataque armado se registró esta noche en el EBAIS de Concepción de Alajuelita, dejando como resultado dos hombres fallecidos.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio abordaron a las dos víctimas, las cuales tenían heridas de arma de fuego y fueron declaradas sin signos vitales.

Aparentemente, uno de ellos sería el guarda de seguridad.

La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el levantamiento de los cuerpos y la respectiva investigación del caso.