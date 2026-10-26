Ataque armado deja un hombre fallecido en Puntarenas

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un hombre falleció la tarde de este lunes tras un ataque armado en el sector de Paso Canoas, en el cantón de Corredores, Puntarenas.

Según versión preliminar, unos sujetos habrían disparado contra el hombre que se encontraba en las afueras de un establecimiento.

Al llegar la Cruz Roja Costarricense al lugar, lo declararon sin signos vitales.

De momento se desconoce la identidad de la víctima, así como las circunstancias por las que se produjo este violento hecho.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonó al sitio para el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación del caso.

Con información del corresponsal Isaí Díaz.

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