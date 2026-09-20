Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

La película costarricense “Abril”, dirigida por Hernán Jiménez, llegó a Nueva York, donde el cineasta vivió una noche especial al compartir su producción con el público de la ciudad estadounidense.

A través de sus redes sociales, Jiménez expresó su emoción por la presentación y agradeció a las personas que lo acompañaron en este momento.

“¡GRACIAS NYC! ❤️🍎❤️ — Qué noche tan mágica y perfecta rodeados de gente hermosa. Inolvidable y conmovedor”, escribió el director.

Uno de los detalles que hizo aún más significativa la velada fue el lugar de la presentación. El cineasta explicó que la película se proyectó en la misma sala donde estrenó “El regreso” hace 15 años.

“Recorrí estas calles por tantos años soñando con hacer cine, y compartir Abril aquí (…) fue muy muy especial para mí”, agregó Jiménez.

Con esta presentación, “Abril” continúa su recorrido internacional y lleva una producción nacional a nuevos públicos, mientras su director celebra un momento que conecta sus primeros pasos en el cine con su trabajo actual.