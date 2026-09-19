Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El creador de contenido costarricense Julián Valverde continúa detenido en Florida, Estados Unidos, mientras espera que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asuma formalmente su caso.

Aunque un juez le fijó una fianza de $250 por el caso relacionado con conducir con una licencia vencida, el pago de ese monto no permitió su salida de prisión debido a una retención migratoria solicitada por ICE.

Julián Valjota.

Este sábado, Antuan Fallas, amigo cercano de Valverde y también creador de contenido, contó que varias personas allegadas han logrado comunicarse con el costarricense mientras permanece bajo custodia.

Según Fallas, Valverde se encuentra bien y ha podido conversar con sus amigos mediante llamadas telefónicas. La situación, sin embargo, continúa a la espera de una decisión de las autoridades migratorias.

“Les iba a decir que él estaba bien. El tema es que hay que esperar máximo 48 horas a partir de la audiencia que fue ayer (el viernes) para que Migración tome el caso. Una vez que Migración tome el caso se puede proseguir y dar más información para saber qué va a pasar”, explicó Fallas.

La audiencia se realizó el viernes 18 de septiembre, luego de que Valverde fuera detenido en Florida por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses. Durante la comparecencia, el juez estableció la fianza de $250 correspondiente a ese cargo y confirmó que el costarricense permanecería detenido hasta que ICE asumiera su custodia.

La fianza ya fue pagada, pero la retención migratoria continúa vigente, por lo que Valverde permanece bajo custodia mientras se define su situación ante las autoridades de inmigración estadounidenses.

Hasta el momento, la información pública disponible no establece cuál será la resolución definitiva de su proceso migratorio. Tampoco se ha confirmado una orden final de deportación, por lo que todavía no puede afirmarse que será expulsado de Estados Unidos.

Mientras tanto, sus amigos y familiares continúan pendientes de su situación y mantienen comunicación con él durante su permanencia en el centro de detención.