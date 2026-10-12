Video muestra cómo víctima y sospechoso forcejean durante asalto

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Sección de Asaltos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar al hombre que se observa en el video.

Aparentemente, el sujeto estaría relacionado con el delito de robo agravado ocurrido el pasado 12 de julio de 2026, a eso de la 1:36 a.m, en el sector de Puente Cañas, en barrio Concepción de Aserrí, San José.

Según el informe preliminar del OIJ, el sospechoso habría participado en un asalto en perjuicio de un hombre.

Características del sospechoso

Hombres entre 30 y 40 años, de contextura delgada y una estatura aproximada de 1,60 metros, además, presenta barba tipo chivo.

Al momento de los hechos vestía ropa de color negro y zapatos deportivos con detalles reflectantes.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona puede ser comunicada de manera confidencial al 800-800-0645.