Una oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenida la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte de una investigación por el presunto ingreso irregular al país de un extranjero que, según las autoridades, tendría vínculos con una organización terrorista internacional.

El operativo fue desarrollado por la Policía Profesional de Migración en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Fiscalía, mientras que de forma paralela se allanó la vivienda de la funcionaria, de apellido Barquero.

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El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, indicó que la investigación comenzó días atrás, cuando las autoridades detectaron el ingreso al país de una persona considerada de alta peligrosidad.

“Logramos identificar a una funcionaria de apellido Barquero, la cual fue detenida en el aeropuerto y también se allanó su casa de habitación, como la responsable de poner los sellos de entrada y hacer creerle a todo el país que esta persona había ingresado de manera legal”, afirmó el jerarca.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la funcionaria es sospechosa de facilitar y simular el ingreso formal del extranjero, presuntamente mediante la alteración de los sistemas informáticos migratorios y el registro de información falsa para evadir los controles establecidos.

Campos aseguró que el Gobierno mantendrá una política de cero tolerancia contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

“No vamos a seguir permitiendo ningún acto de corrupción y no vamos a permitir que funcionarios adscritos al Gobierno participen de estas actuaciones”, manifestó.

La funcionaria quedó a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que solicitará medidas cautelares en su contra, mientras que el extranjero permanece detenido por las autoridades migratorias, que tramitan la cancelación de su estatus migratorio.