El mundo del entretenimiento lamenta la muerte del actor y artista visual Brad Everett Young, de 46 años, actor de Grey’s Anatomy, quien perdió la vida en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California, tras ser embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad en sentido contrario sobre la autopista 134.

En Instagram, la actriz Jen Lilley, conocida por sus papeles en General Hospital y Days of Our Lives, le rindió un sentido homenaje en el que expresó su incredulidad y tristeza por la noticia.

“El hombre que acaba de tomar esta foto está muerto. Me desperté en shock e incredulidad. Estaba segura de que era un rumor. @bradley206 (usuario del actor) era uno de mis amigos más queridos. Siempre bromeaba diciendo que si alguna vez escribía un libro ‘Cuéntalo todo’, me obligaría a co-escribir. Siempre me hacía reír, era el único fotógrafo en el que confié plenamente y era completamente natural delante de la cámara. No es justo. Simplemente no es justo. Ama bien a tus amigos y familias. ¡Sigue compartiendo la verdad y el amor con ellos! La vida es más corta de lo que nunca esperamos”, escribió Lilley.

Otro de sus colegas, el actor Parry Shan, con quien compartió pantalla en General Hospital, lo recordó como “una persona llena de energía positiva, con un espíritu generoso y optimista, en contraste con el tono muchas veces cínico del medio artístico”.

La noticia generó múltiples reacciones de colegas y seguidores, quienes recordaron a Everett Young como un profesional apasionado y un amigo cercano que dejó huella en la industria televisiva y fotográfica.