El actor y artista visual Brad Everett Young, de 46 años, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Los Ángeles, California, tras ser embestido por un vehículo que circulaba a alta velocidad en sentido contrario sobre la autopista 134.

Nacido en 1979, Young desarrolló una carrera en la televisión estadounidense, con apariciones en reconocidas producciones como Grey’s Anatomy, Charmed y Numbers. En el cine, fue parte del elenco en títulos como Las Panteras (2000), Jurassic Park III (2001) y la aclamada película El Artista (2011).

Además de su labor en la actuación, Brad destacó por su trabajo tras la cámara como fotógrafo de celebridades, logrando publicar retratos en revistas de prestigio internacional como Vanity Fair, The Hollywood Reporter, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety.

El deceso fue informado por The Hollywood Reporter, que también señaló que Young fue el fundador de Dream Loud, una iniciativa centrada en fomentar las artes y la música en centros educativos del país norteamericano.

El actor Parry Shan, con quien compartió pantalla en General Hospital, lo recordó como una persona llena de energía positiva, con un espíritu generoso y optimista, en contraste con el tono muchas veces cínico del medio artístico.