Un árbol de gran tamaño cayó frente al Hospital Nacional de Niños (HNN) y ocasionó el bloqueo de dos carriles en la zona.

Las afectaciones se dieron principalmente en San José, donde varias estructuras sufrieron daños por el paso de un torbellino.

En el lugar no se reportan víctimas, únicamente daños materiales y bloqueo de carriles, producto de la caída del árbol y un poste.

Fotos: Mauricio Aguilar

Torbellino en San José

Un torbellino afectó el centro de San José este lunes por el paso de la Onda Tropical #30 y dejó como resultado diversas estructuras afectadas.

En un video compartido por la Comisión Nacional de Emergencias se observa cómo este fenómeno natural afectó lugares concurridos como Avenida Segunda en San José centro.

Bomberos atienden múltiples incidentes en el país producto de las afectaciones por lluvias y tormentas.