Un torbellino afectó el centro de San José este lunes por el paso de la Onda Tropical #30 y dejó como resultado diversas estructuras afectadas.

En un video compartido por la Comisión Nacional de Emergencias se observa cómo este fenómeno natural afectó lugares concurridos como Avenida Segunda en San José centro.

Como parte de los daños provocados por el torbellino, los ventanales de un edificio de dos pisos cayeron sobre dos vehículos en el sector, sin reporte de personas heridas.

Más incidentes

Producto del paso de la Onda Tropical # 30, fuertes precipitaciones acompañado de rayería se ha presentado en diferentes partes del país, informa la CNE.

La institución reporta que la mayoría de los incidentes se concentran en el Área Metropolitana como Curridabat, Montes de Oca y el cantón central de San José.

En el cantón de Montes de Oca, se reporta el desbordamiento de la Quebrada los Negritos.



La CNE reporta un total de 22 incidentes por inundación:

6 incidentes en Montes de Oca

6 incidentes en Curridabat

3 incidentes en la Unión

2 en San José

2 en Desamparados

1 incidente en: Goicoechea Upala San Carlos.



Las autoridades mantienen la Alerta Amarilla para todo el territorio nacional desde ese domingo 14 de setiembre debido a la inestabilidad atmosférica.