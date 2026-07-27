Álvaro Ramírez sobre eurobonos: “Ese proyecto está muerto”

El jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, declaró muerto el Plan de Eurobonos, en medio de los señalamientos de la oposición de que la propuesta elevaría el endeudamiento del país y tras condicionar cualquier discusión sobre nuevas emisiones de deuda.

“Yo he sido muy enfático y la fracción (también), de que Eurobonos, ese proyecto de $13.500 millones está muerto. Ese proyecto no tiene ninguna posibilidad y ninguna viabilidad política”, señaló Ramírez.

“$13.500 millones no va y eso está cerrado”, añadió el legislador.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

Ramírez aseguró que lo que sí podría discutirse es la autorización de los montos necesarios para atender los vencimientos de deuda del próximo año, así como las demás fuentes de financiamiento disponibles.

“Y podemos discutir esa autorización contra compromisos verificables en los temas que hemos planteado, como reconocer y definir un plan para pagarle a la CCSS (…) esas discusiones deben estar en el marco de la agenda de los eurobonos”, dijo Ramírez.

Bancadas de oposición. Foto: Mauricio Aguilar.

¿En qué consiste el proyecto de Eurobonos?

El proyecto de ley, denominado oficialmente “Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional” y tramitado bajo el expediente N.° 25.363, es una propuesta del Poder Ejecutivo para obtener financiamiento externo.

Video: Oposición condiciona la aprobación de eurobonos

La iniciativa solicita autorización para emitir títulos de deuda en el mercado internacional, conocidos como eurobonos, por un monto de hasta US$13.500 millones o su equivalente en otras monedas.

Los recursos no se recibirían en una sola emisión. El proyecto establece que el monto se dividiría en nueve tractos anuales de US$1.500 millones cada uno..