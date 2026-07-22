Oposición condiciona los eurobonos a negociación política

Las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa estarían condicionando la aprobación de eurobonos a un proceso de negociación política con varias exigencias.

Tanto la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) como del Frente Amplio (FA) externaron su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno, por lo que 24 diputados votarían en contra del texto.

La iniciativa requiere de 38 votos para su aprobación y se otorgue el permiso al Ministerio de Hacienda para emitir $13.500 millones en bonos de deuda en los mercados internacionales.

Diana Murillo Diputada PLN “No es un rechazo simplemente por oponernos, es que primero tenemos que negociar los plazos y los montos, porque endeudar más a este país va a tener consecuencias para todos los costarricenses. Nuestra prioridad no es seguir endeudando al país, sino que todos podamos vivir con dignidad”.



“No vamos a permitir que el Gobierno siga endeudando al país sin controles ni metas claras. El monto solicitado es excesivo y Liberación Nacional no va a otorgar un cheque en blanco a esta administración”, señaló la bancada del PLN.

Liberación Nacional condiciona la aprobación del proyecto a que el Gobierno se comprometa en temas de salud y seguridad como el reconocimiento de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Además, exigen aumentar el presupuesto en seguridad, proteger los servicios en salud y programas sociales, al igual que establecer metas claras para mejorar la recaudación tributaria.

“Estamos en contra de aumentar la deuda más de lo necesario, y tampoco vemos bien aprobar un acuerdo sin metas claras y compromisos que la gente pueda conocer y verificar”, agregó la fracción.

Mientras que desde el Frente Amplio indicaron que “solo para iniciar la conversación” el Gobierno deberá descartar el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los productos de la canasta básica. Dicho planteamiento del Ejecutivo contempla eliminar la exoneración de estos alimentos, ya que están sujetos a una tarifa reducida del 1%.

Incluso, mencionan que la fracción exigirá reducir tanto los montos de emisión como el periodo de nueve años en que se realizarían e incluir mecanismos de transparencia en el proceso de colocación. Al igual que reducir la tasa máxima de interés, la cual se limita a 750 puntos base por encima de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que cuentan con un rendimiento entre un 4% y 5%.

“No vamos a firmarle un cheque en blanco a un ministro de Hacienda que cuando gobernó fue irresponsable y que ahora solo quiere patear la bola de una crisis fiscal que él mismo provocó”, comentó María Eugenia Román, subjefa de fracción del FA.

José María Villalta Diputado FA “Primero que salga Chaves a desistir de meterle más impuestos a la canasta básica. Hasta que eso no pase no hay chance de iniciar conversaciones. Si lo hacen, ya nos sentaremos a la mesa para exigir que bajen el monto, plazo, interés máximo, y que antes de aprobar eurobonos tengamos una fuerte agenda de combate a la evasión”.



La oposición también considera importante avanzar en una agenda fiscal que combata la evasión tributaria.

“Eurobonos no son más deuda”

Tanto el Ministerio de Hacienda como expertos en materia económica han externado que los eurobonos no representan más deuda para Costa Rica.

Esto debido a que el Gobierno tiene un déficit presupuestario y debe recurrir al endeudamiento para financiar el gasto público.

Por lo que, en caso de no obtener el permiso legislativo para los eurobonos, tendría que captar recursos en el mercado local.

“El tema de los eurobonos hay que verlo en su adecuada dimensión. No son más deuda. Es una forma de financiar un faltante que, de todos modos, vamos a tener que buscar. No es una solución mágica tampoco. Tener los eurobonos no va a cambiar el resultado fiscal del país. La deuda es una consecuencia y deberíamos enfocarnos en los orígenes del problema para tratar de solucionarlo”, explicó Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda.

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) destacó varios beneficios del proyecto de eurobonos, al momento de emitir su criterio técnico a la Asamblea.

Entre los principales se encuentra que el acceso a los mercados internacionales amplía la base de inversionistas, diversifica las fuentes de financiamiento y puede reducir la presión sobre el mercado financiero local, reduciendo las tasas de interés para créditos de vivienda o actividades productivas.

Asimismo, el mecanismo permite captar montos superiores a los obtenidos en el mercado doméstico a plazos similares o mayores.

Nogui Acosta Diputado PPSO “Esto es un proceso de negociación. Tenemos clara la propuesta del Gobierno y lo que nos está planteando la oposición. Estamos anuentes a una negociación que nos va a llevar a una solución buena para el país y, en ese sentido, esperamos que esa conversación no dure mucho, pero que sí rinda frutos”.

Rodríguez agrega que, en caso de no tener la aprobación, el ministerio deberá realizar “un esfuerzo más grande” por colocar la deuda en el mercado local, generando una mayor presión en las tasas de interés.

El Ministerio de Hacienda externó que, durante el 2025, las tasas en las subastas de deuda pasaron del 6,4% al 7,2% en los bonos a 10 años en un periodo de dos semanas debido a que los diputados no aprobaran una emisión de eurobonos.