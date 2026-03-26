Un operativo conjunto realizado la mañana de este jueves permitió el allanamiento de un bar clandestino ubicado en barrio Dora, en La Fortuna de San Carlos, como parte de una investigación relacionada con un hecho violento reciente en el que dos personas resultaron heridas por arma de fuego.

La intervención fue liderada por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con apoyo de la Fuerza Pública, la Policía Municipal y el Ministerio de Salud.

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Durante el procedimiento, las autoridades confirmaron que el establecimiento, conocido como “Mondragón”, operaba de manera ilegal.

Según versiones de vecinos de la zona, el sitio tenía aproximadamente seis años de funcionamiento en esas condiciones.

La Policía Municipal realizó el levantamiento de evidencia, así como el decomiso de productos encontrados en el lugar, y coordinó las acciones correspondientes para su clausura.

Asimismo, se iniciaron procesos administrativos contra los responsables del local.

Por su parte, la Municipalidad y el Ministerio de Salud colocaron los sellos de clausura, dejando cerrado el bar mientras avanzan las diligencias del caso.