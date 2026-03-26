Banda ligada a la “H” robó embarcaciones y motos acuáticas

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron este jueves 15 allanamientos en Limón como parte de una investigación contra una presunta banda criminal vinculada con la organización conocida como “la H”, sospechosa de cometer un violento robo en la zona de Moín.

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Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, los operativos se realizaron por hechos ocurridos a inicios de febrero relacionados con robo agravado y amenazas con arma de fuego, con el objetivo de detener a ocho personas que integrarían la estructura criminal.

Las autoridades indicaron que cerca de 20 personas armadas irrumpieron en dos predios ubicados en Moín, cerca de una escuela, donde ingresaron de forma violenta, dominaron a los ocupantes y a los guardas de seguridad, y se apoderaron de varias embarcaciones que se encontraban atracadas en un canal cercano.

Entre lo robado figuran diez embarcaciones, motos acuáticas (jetskis), motores fuera de borda y documentos.

De acuerdo con la investigación, el grupo estaría liderado por sujetos de apellidos Hyde, Leighton y Zúñiga, quienes junto con otros cinco sospechosos conformaban la organización.

Además de esto, en apariencia, estos sujetos también habrían tomado el control de dos terrenos tipo “patios”, los cuales son propiedad de un hombre de apellido Soto, quien fue detenido en el 2024 por el delito de robo de combustible y forma parte de la lista de los posibles extraditables.