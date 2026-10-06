Alerta por secuestro: Policía rescata a dos personas en Alajuela

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Fuerza Pública intervino una cuartería ubicada en San Rafael de Alajuela tras recibir una alerta sobre dos personas que se encontraban secuestradas.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención policial se detuvo a una mujer de apellido Garzón y a un hombre de apellido Vega, ambos de nacionalidad nicaragüense.

Además, se logró la recuperación de un joven de 19 años, quien presentaba varios golpes en el rostro, así como de una mujer de 30 años.

Tras la revisión del inmueble, localizaron:

200 envoltorios con aparente crack

282 envoltorios de aparente cocaína

160 dosis de aparente marihuana

₡152.000 en efectivo

Un arma de fuego calibre 9 mm, con una munición

Una escopeta de balines

Foto: MSP

Las dos personas detenidas fueron remitidas a las autoridades judiciales, junto con los indicios decomisados.

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