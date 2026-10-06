Cae conductor con cuatro pichingas con gasolina ilegal

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La Policía de Fronteras decomisó cuatro pichingas con gasolina en el sector de Llanuras del Gaspar de Sarapiquí.

De acuerdo con las autoridades, los oficiales realizaban un patrullaje preventivo en la zona cuando observaron un vehículo que transportaba gasolina, presuntamente de manera ilegal, por lo que fue interceptado.

El conductor del vehículo no contaba con los permisos para el transporte de combustible, por lo que se procedió con el decomiso y la aprehensión del conductor para ser presentado ante esa instancia judicial.

Foto: MSP

Por su parte, el combustible fue entregado a funcionarios de RECOPE.

