Alcaldesa de Puriscal expone preocupación a Laura Fernández por vehículos retirados

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Iris Arroyo, alcaldesa de Puriscal, reaccionó con inquietud ante los recientes anuncios del Poder Ejecutivo sobre la redistribución de recursos asignados a las municipalidades.

“Puriscal recibe con gran preocupación las afirmaciones realizadas en la conferencia de prensa de ayer por la señora presidenta, en donde se pretende trasladar los vehículos que permanecen en la policía municipal de Puriscal a otros cuerpos policiales”, manifestó Arroyo.

Ante esta postura, la jerarca municipal remitió un documento oficial a la Casa Presidencial para exponer la realidad del cantón.

“Elaboré un oficio explicándole a la señora presidenta, informándole de cuál es la necesidad de estos vehículos en el cantón”, expresó en su video la alcaldesa.

La alcaldesa remarcó que la policía local depende por completo de estas unidades, indicando que “la policía no cuenta con ningún otro vehículo”.

Según advirtió la gobernante, despojar a la comunidad de estos recursos afectaría severamente el trabajo preventivo y judicial en la zona:

“Esto paralizaría por completo toda la operativa policial en el cantón, todos los operativos realizados junto a Fuerza Pública, los traslados, las investigaciones con OIJ, los abordajes en los colegios para decomiso de drogas. El retirar estos cuatro vehículos afecta profundamente a toda la población puriscaleña”, aseveró la alcaldesa.

Arroyo planteó además que el Gobierno dispone de otras alternativas en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), señalando que se trata de “cuatro vehículos de cientos de vehículos que tiene en las bodegas el ICD que pueden ser utilizados por los cuerpos policiales o por las instituciones que quiera ella fortalecer”.

Foto: Mauricio Aguilar.

Reparto de bienes incautados al narcotráfico

El reclamo de la alcaldesa se da en el contexto de la asignación de activos decomisados al crimen organizado que realiza el ICD a diversas dependencias del Estado y gobiernos locales.

En dicho desglose, la Municipalidad de Puriscal aparece con 15 bienes asignados. El resto de la lista de distribución contempla:

Fuerza Pública: 24 vehículos, una torre de sonido y un aire acondicionado.

24 vehículos, una torre de sonido y un aire acondicionado. Ministerio de Justicia y Paz: 3 vehículos, un aire acondicionado y una máquina de soldar.

3 vehículos, un aire acondicionado y una máquina de soldar. Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS): 14 televisores y un dron.

14 televisores y un dron. Unidad Especial de Intervención (UEI): 6 vehículos y un dron.

6 vehículos y un dron. Otras instituciones: 22 bienes a Correos de Costa Rica y 20 al Consejo Nacional de Producción (CNP).

Sobre el proceso de fiscalización, Charlyn Sánchez, viceministra administrativa y representante ante el ICD, afirmó que la revisión institucional continuará.