Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) designó bienes decomisados al narcotráfico a diferentes instituciones y municipalidades.

La distribución quedó de la siguiente manera:

24 carros para Fuerza Pública

1 torre de sonido para Fuerza Pública

1 aire acondicionado para Fuerza Pública

3 vehículos para Justicia y Paz

1 aire acondicionado para Justicia y Paz

1 máquina de soldar para Justicia y Paz

14 televisores y un dron para la DIS

6 carros y un dron para la UEI

15 bienes a la municipalidad de Puriscal

22 bienes a Correos de Costa Rica

20 bienes al Consejo Nacional de Producción

El Gobierno espera entregar estos bienes en el corto plazo.

Charlyn Sánchez, viceministra administrativa, y quien representa a Laura Fernández ante el ICD, se refirió a estos bienes.

“Esto no acaba acá. Seguimos revisando cada una de las instituciones para darle un mejor uso a los bienes decomisados al crimen organizado”, dijo Sánchez.