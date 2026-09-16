Estos son todos los bienes decomisados al narco que asignó el Gobierno a instituciones

Así fueron repartidos

Fecha de publicación:

Fecha de modificación:

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) designó bienes decomisados al narcotráfico a diferentes instituciones y municipalidades.

La distribución quedó de la siguiente manera:

  • 24 carros para Fuerza Pública
  • 1 torre de sonido para Fuerza Pública
  • 1 aire acondicionado para Fuerza Pública
  • 3 vehículos para Justicia y Paz
  • 1 aire acondicionado para Justicia y Paz
  • 1 máquina de soldar para Justicia y Paz
  • 14 televisores y un dron para la DIS
  • 6 carros y un dron para la UEI
  • 15 bienes a la municipalidad de Puriscal
  • 22 bienes a Correos de Costa Rica
  • 20 bienes al Consejo Nacional de Producción

El Gobierno espera entregar estos bienes en el corto plazo.

Charlyn Sánchez, viceministra administrativa, y quien representa a Laura Fernández ante el ICD, se refirió a estos bienes.

Esto no acaba acá. Seguimos revisando cada una de las instituciones para darle un mejor uso a los bienes decomisados al crimen organizado”, dijo Sánchez.

Charlyn Sánchez participó en la conferencia de prensa Fotografía Mauricio Aguilar