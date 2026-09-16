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El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) designó bienes decomisados al narcotráfico a diferentes instituciones y municipalidades.
La distribución quedó de la siguiente manera:
El Gobierno espera entregar estos bienes en el corto plazo.
Charlyn Sánchez, viceministra administrativa, y quien representa a Laura Fernández ante el ICD, se refirió a estos bienes.
“Esto no acaba acá. Seguimos revisando cada una de las instituciones para darle un mejor uso a los bienes decomisados al crimen organizado”, dijo Sánchez.