Agente de la DEA pagó $6 mil a “Macho Coca” por kilo de cocaína

Un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas (DEA) habría pagado $6 mil a la organización de Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, por una muestra de 1 kilogramo de cocaína.

Así consta en la declaración jurada de un fiscal estadounidense, documento del que Grupo Extra tiene copia, y en donde se detalla una investigación contra el extraditable.

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“Tras negociar la compra de esta muestra, en febrero de 2023 o alrededor de esa fecha, con la aprobación de Bell Fernández, un miembro de la OTD entregó a CS-1 (agente) una muestra de un kilogramo de cocaína de la OTD en Costa Rica a cambio de aproximadamente $6,000 en moneda estadounidense”, señala el documento.

Aunque no se especifica la cifra exacta, los documentos indican también que Bell Fernández acordó reunirse con las fuentes en Panamá para “recoger el dinero” derivado del acuerdo por el transporte de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York.

Esto como parte de la investigación que se inició contra “Macho Coca” por el gobierno de Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico de drogas.