Un adulto mayor identificado con el apellido Hidalgo, conocido como “Felo”, perdió la vida la tarde del miércoles luego de que una pesada rama de un árbol le cayera encima en una finca ganadera del sector Zota de Ticabán, en La Rita de Pococí.

Según relató Sigifredo Alpízar, amigo del fallecido desde hace más de 40 años, el accidente ocurrió mientras Hidalgo realizaba trabajos con una draga dentro de la finca.

Cuando intentaban remover un árbol, una de sus ramas cayó desde lo alto y lo golpeó con fuerza, causándole graves heridas.

Al lugar llegaron unidades de la Cruz Roja, pero el adulto mayor, de 70 años, fue declarado sin signos vitales.

El acceso a la zona dificultó las labores de rescate, pues los socorristas debieron caminar cerca de 40 minutos por una trocha de barro hasta llegar al punto exacto del incidente, en una zona montañosa.

Vecinos recordaron a “Felo” como un hombre muy querido y con más de 50 años de vivir en la comunidad.

La Fuerza Pública custodió la escena en espera de agentes judiciales de Guápiles, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones del caso.