Los abogados de Celso Gamboa, exmagistrado detenido con fines de extradición, presentaron ante el Tribunal Penal de San José una solicitud para rechazar la prórroga de prisión preventiva y, en su lugar, buscar casa por cárcel bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En el escrito, la defensa incluyó como prueba las declaraciones de la diputada independiente Gloria Navas, a medios de comunicación, quien advirtió públicamente que la vida de Gamboa podría estar en riesgo dentro del ámbito penitenciario de máxima seguridad.

“Puede peligrar la vida de don Celso”, afirmó Navas durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, señalando que su permanencia en esas condiciones podría tener consecuencias graves.

Los abogados sostienen que tales manifestaciones, sumadas a publicaciones periodísticas y certificaciones de arraigo, evidencian un riesgo real y actual para la integridad física de su defendido, lo que obliga a considerar medidas menos gravosas que la privación de libertad.

La defensa también argumentó que mantener a Gamboa en prisión preventiva sin plazos claros ni evaluaciones individualizadas contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige evitar la detención automática o indefinida durante procesos de extradición.