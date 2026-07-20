Acribillan a conductor cuando iba en su vehículo

Un hombre de 33 años, de apellido Delgado, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo mientras se desplazaba en un vehículo por el sector de Paso Canoas, en Corredores de Puntarenas.

El ataque fue reportado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) alrededor de las 6:50 p. m. De acuerdo con la información preliminar, la víctima conducía su automóvil cuando, en apariencia, fue interceptada por al menos dos hombres que viajaban en una motocicleta.

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Según la investigación inicial, los sospechosos dispararon en múltiples ocasiones contra el conductor, quien resultó gravemente herido.

Tras el ataque, Delgado fue trasladado en el mismo vehículo hasta un centro médico de la zona; sin embargo, fue declarado sin signos vitales a su ingreso.

Agentes de la Delegación Regional del OIJ de Corredores se presentaron al hospital para realizar el levantamiento del cuerpo. La víctima presentaba heridas de bala en los brazos, el pecho y la espalda.

Durante la inspección del vehículo, los investigadores recolectaron un indicio balístico que será sometido a análisis en los laboratorios de Ciencias Forenses como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente.