Un violento ataque armado ocurrido durante la medianoche de este lunes dejó cuatro personas heridas dentro de una vivienda ubicada en una alameda, frente al parque La Dominica, en Turrialba, Cartago.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron hasta el lugar, ingresaron fuertemente armados a la vivienda y, sin mediar palabra, dispararon en múltiples ocasiones contra las personas que se encontraban dentro, quienes, al parecer, estaban durmiendo al momento del ataque.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

La Cruz Roja Costarricense informó que desplazó varias unidades de soporte básico. Los socorristas brindaron atención a cuatro pacientes, de los cuales tres fueron trasladados en condición crítica y uno en condición urgente al Hospital William Allen de Turrialba.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Entre los heridos figura un adulto mayor de aproximadamente 75 años. Además, trascendió que en apariencia uno de los afectados, un joven de 21 años, contaba con antecedentes judiciales y portaba una tobillera electrónica.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

Según los primeros reportes, tres de las víctimas presentaban múltiples impactos de bala, mientras que la cuarta sufrió heridas provocadas por los fragmentos de un ventanal que estalló durante la balacera.

Ataque armado en Turrialba. Foto: corresponsal Joaquín Salas.

La escena permaneció custodiada por oficiales de la Fuerza Pública mientras agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Turrialba realizaban el levantamiento de indicios e iniciaban las diligencias para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

Con información del corresponsal Joaquín Salas.