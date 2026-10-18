Accidentes en carretera dejan 4 fallecidos y 15 heridos graves
Durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo
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Los accidentes de tránsito atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre las 6:00 p.m. del sábado 17 y las 5 a.m. de este domingo 18 de octubre dejaron cuatro personas fallecidas y al menos 15 heridos trasladados a centros médicos, varios en condición crítica.
Entre los casos reportados destacan:
Buenos Aires de Puntarenas: Un hombre de entre 51 y 60 años fue atropellado y trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla.
Piedras Blancas de Osa: Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó un hombre politraumatizado en condición crítica.
Piedras Blancas de Osa: Un choque entre dos motocicletas dejó dos personas en condición crítica, ambas trasladadas al hospital.
Guayabo de Mora: Una colisión entre dos motocicletas dejó una persona fallecida en el sitio y otra trasladada al CAIS de Puriscal.
Escazú: Un hombre falleció en el lugar tras la colisión de una buseta contra una motocicleta, frente a PriceSmart.
Puntarenas centro: La colisión de una buseta contra una motocicleta dejó dos hombres heridos, uno estable y otro en condición crítica, ambos trasladados al Hospital Monseñor Sanabria.
Barrio Los Ángeles, San José: Un hombre de apellido Osorio, de 61 años y nacionalidad nicaragüense, falleció tras perder aparentemente el control de la motocicleta en la que viajaba y colisionar contra un automóvil. Según el OIJ, el caso se reportó cerca de las 11:00 p.m. del sábado. La víctima cayó sobre la calzada y murió en el sitio. Su cuerpo fue levantado por los agentes judiciales y remitido a la morgue judicial para la autopsia.
San Carlos, Florencia: Una colisión entre un vehículo liviano y una bicicleta dejó dos personas heridas, una en condición urgente y otra crítica.
San Antonio de Alajuela: Un hombre falleció en el sitio tras la colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta, ocurrida frente a la Plaza de Fútbol de la localidad.Tras el reporte, personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia, donde encontró a un hombre con múltiples lesiones producto del impacto.
Abangares, Las Juntas: Un motociclista resultó politraumatizado y fue trasladado en condición crítica tras colisionar contra una ambulancia.
San Carlos, Venecia: Una persona fue trasladada en condición crítica tras el vuelco de una motocicleta.
Curridabat: Un hombre resultó politraumatizado en el vuelco de una motocicleta y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia.
Limón, Pococí: Un hombre fue trasladado en condición crítica tras la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo.
San Carlos, Ciudad Quesada: Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital local tras caer desde un techo de aproximadamente tres metros de altura.
Orotina: Un hombre de 25 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria tras la colisión de un camión contra una motocicleta.
Hatillo, San José: Un hombre politraumatizado fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras la colisión de un vehículo contra un objeto fijo.
Esto de acuerdo a la información de la Cruz Roja Costarricense.