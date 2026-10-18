Accidentes en carretera dejan 4 fallecidos y 15 heridos graves

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Los accidentes de tránsito atendidos por la Cruz Roja Costarricense entre las 6:00 p.m. del sábado 17 y las 5 a.m. de este domingo 18 de octubre dejaron cuatro personas fallecidas y al menos 15 heridos trasladados a centros médicos, varios en condición crítica.

Entre los casos reportados destacan:

Buenos Aires de Puntarenas: Un hombre de entre 51 y 60 años fue atropellado y trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla.



Un hombre de entre 51 y 60 años fue atropellado y trasladado en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla. Piedras Blancas de Osa: Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó un hombre politraumatizado en condición crítica.



Una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó un hombre politraumatizado en condición crítica. Piedras Blancas de Osa: Un choque entre dos motocicletas dejó dos personas en condición crítica, ambas trasladadas al hospital.



Un choque entre dos motocicletas dejó dos personas en condición crítica, ambas trasladadas al hospital. Guayabo de Mora: Una colisión entre dos motocicletas dejó una persona fallecida en el sitio y otra trasladada al CAIS de Puriscal.



Una colisión entre dos motocicletas dejó una persona fallecida en el sitio y otra trasladada al CAIS de Puriscal. Escazú: Un hombre falleció en el lugar tras la colisión de una buseta contra una motocicleta, frente a PriceSmart.



Un hombre falleció en el lugar tras la colisión de una buseta contra una motocicleta, frente a PriceSmart. Puntarenas centro: La colisión de una buseta contra una motocicleta dejó dos hombres heridos, uno estable y otro en condición crítica, ambos trasladados al Hospital Monseñor Sanabria.



La colisión de una buseta contra una motocicleta dejó dos hombres heridos, uno estable y otro en condición crítica, ambos trasladados al Hospital Monseñor Sanabria. Barrio Los Ángeles, San José: Un hombre de apellido Osorio, de 61 años y nacionalidad nicaragüense, falleció tras perder aparentemente el control de la motocicleta en la que viajaba y colisionar contra un automóvil. Según el OIJ, el caso se reportó cerca de las 11:00 p.m. del sábado. La víctima cayó sobre la calzada y murió en el sitio. Su cuerpo fue levantado por los agentes judiciales y remitido a la morgue judicial para la autopsia.



Un hombre de apellido Osorio, de 61 años y nacionalidad nicaragüense, falleció tras perder aparentemente el control de la motocicleta en la que viajaba y colisionar contra un automóvil. Según el OIJ, el caso se reportó cerca de las 11:00 p.m. del sábado. La víctima cayó sobre la calzada y murió en el sitio. Su cuerpo fue levantado por los agentes judiciales y remitido a la morgue judicial para la autopsia. San Carlos, Florencia: Una colisión entre un vehículo liviano y una bicicleta dejó dos personas heridas, una en condición urgente y otra crítica.



Una colisión entre un vehículo liviano y una bicicleta dejó dos personas heridas, una en condición urgente y otra crítica. San Antonio de Alajuela: Un hombre falleció en el sitio tras la colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta, ocurrida frente a la Plaza de Fútbol de la localidad.Tras el reporte, personal de la Cruz Roja Costarricense se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia, donde encontró a un hombre con múltiples lesiones producto del impacto.

Foto: corresponsal Roger Soto.

Abangares, Las Juntas: Un motociclista resultó politraumatizado y fue trasladado en condición crítica tras colisionar contra una ambulancia.



Un motociclista resultó politraumatizado y fue trasladado en condición crítica tras colisionar contra una ambulancia. San Carlos, Venecia: Una persona fue trasladada en condición crítica tras el vuelco de una motocicleta.



Una persona fue trasladada en condición crítica tras el vuelco de una motocicleta. Curridabat: Un hombre resultó politraumatizado en el vuelco de una motocicleta y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia.



Un hombre resultó politraumatizado en el vuelco de una motocicleta y fue trasladado al Hospital Calderón Guardia. Limón, Pococí: Un hombre fue trasladado en condición crítica tras la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo.



Un hombre fue trasladado en condición crítica tras la colisión de un vehículo liviano contra un objeto fijo. San Carlos, Ciudad Quesada: Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital local tras caer desde un techo de aproximadamente tres metros de altura.



Un hombre fue trasladado en condición crítica al hospital local tras caer desde un techo de aproximadamente tres metros de altura. Orotina: Un hombre de 25 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria tras la colisión de un camión contra una motocicleta.



Un hombre de 25 años fue trasladado en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria tras la colisión de un camión contra una motocicleta. Hatillo, San José: Un hombre politraumatizado fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios tras la colisión de un vehículo contra un objeto fijo.

Esto de acuerdo a la información de la Cruz Roja Costarricense.