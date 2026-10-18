Buseta se salta alto y mata a joven motociclista en Escazú 

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Un joven de apellido Román, de 24 años, falleció la noche de este sábado, tras un accidente de tránsito en el que se vio involucrada la motocicleta que conducía y una buseta, en el sector de Escazú, San José.

Según el informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente se reportó aproximadamente a las 11:00 p.m., cuando, en apariencia, la motocicleta colisionó de frente contra la buseta.

“Román de 24 años, viajaba en una motocicleta y supuestamente en un momento dado colisiona de manera frontal contra una buseta, la cual en apariencia habría irrespetado una señal de alto”, explicó el OIJ.

Producto del impacto, Román falleció en el sitio.

Agentes judiciales se presentaron en la escena y realizaron el levantamiento del cuerpo, que será remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación.