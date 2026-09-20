Accidentes en carretera dejan 2 fallecidos y 3 heridos graves

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en distintos accidentes de tránsito ocurridos durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo en diferentes puntos del país.

El hecho mortal ocurrió a las 7:22 p.m. en Cariari de Pococí, Limón, donde una colisión entre un vehículo y una motocicleta dejó a dos adultos, una mujer y un hombre (en apariencia pareja), sin signos vitales en el lugar.

Horas más tarde, a las 8:04 p.m., en San Pablo de Turrubares, San José, un hombre adulto resultó politraumatizado tras una colisión entre un vehículo y una bicicleta. El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

La madrugada también registró accidentes con motocicletas. A la 1:04 a.m., en Turrialba, Cartago, un hombre adulto sufrió múltiples lesiones luego de una colisión entre un vehículo y una motocicleta. Fue llevado en condición crítica al Hospital William Allen.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Posteriormente, a las 3:20 a.m., en San Isidro de El General, Pérez Zeledón, un hombre adulto quedó politraumatizado tras el vuelco de una motocicleta. Los cuerpos de emergencia lo trasladaron en condición crítica al Hospital Escalante Pradilla.

Los incidentes fueron atendidos por unidades de la Cruz Roja Costarricense durante el periodo comprendido entre las 6:00 p.m. del sábado 19 y las 5 a.m. del domingo 20 de setiembre.