Dos personas mueren tras fuerte choque frente a escuela

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Dos personas perdieron la vida la noche de este sábado tras una colisión ocurrida frente a la Escuela Líder de Astúa Pirie, en Cariari de Pococí, Limón.
El accidente se registró alrededor de las 7:22 p. m. y fue atendido por unidades de la Cruz Roja de Guápiles y Cariari.
De acuerdo con el reporte preliminar, la Cruz Roja indicó que se trató de una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.
A la llegada de los socorristas, confirmaron que dos personas habrían fallecido producto del fuerte impacto.
De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.
Las autoridades correspondientes se encuentran en la escena atendiendo el caso.