Dos personas mueren tras fuerte choque frente a escuela

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Dos personas perdieron la vida la noche de este sábado tras una colisión ocurrida frente a la Escuela Líder de Astúa Pirie, en Cariari de Pococí, Limón.

Mortal accidente en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

El accidente se registró alrededor de las 7:22 p. m. y fue atendido por unidades de la Cruz Roja de Guápiles y Cariari.

Mortal accidente en Pococí.

De acuerdo con el reporte preliminar, la Cruz Roja indicó que se trató de una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

Foto: Waze CR.

A la llegada de los socorristas, confirmaron que dos personas habrían fallecido producto del fuerte impacto.

Mortal accidente en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

De momento, no han trascendido las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Mortal accidente en Pococí. Foto: corresponsal de la zona.

Las autoridades correspondientes se encuentran en la escena atendiendo el caso.