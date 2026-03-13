Accidente aéreo en San Carlos: Confirman atención de 3 personas

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los cuerpos de emergencia continúan atendiendo el accidente aéreo ocurrido la mañana de este viernes en el sector de El Tanque, en San Carlos, donde una avioneta se precipitó cerca de una zona habitada.

De acuerdo con una actualización brindada por la Cruz Roja Costarricense, tres personas resultaron afectadas tras el incidente.

Primer reporte: Reportan accidente aéreo en San Carlos

El reporte más reciente indica que se trata de 2 hombres adultos que fueron catalogados en condición urgente, mientras que un menor fue valorado en condición estable por el personal paramédico que trabaja en el sitio.

Los equipos de emergencia mantienen un operativo en la zona para brindar atención a los pacientes y asegurar el área, mientras se recopilan más detalles sobre las circunstancias que provocaron la caída de la aeronave.

“Iniciamos el traslado de los tres pacientes en condición estable hacia el Hospital San Carlos en este momento”, confirmó Cruz Roja.

Previamente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica había informado que la avioneta llevaba tres personas a bordo al momento del accidente y que varias unidades fueron movilizadas para atender la emergencia.

Las autoridades continúan con las labores en el lugar y no se descarta que en las próximas horas se brinde más información sobre lo ocurrido.