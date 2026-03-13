Reportan accidente aéreo en San Carlos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Los cuerpos de emergencia atienden un aparente accidente aéreo registrado la mañana de este viernes en el sector de El Tanque, en San Carlos.

La alerta fue reportada pasadas las 8:12 a.m., lo que provocó el despliegue de múltiples unidades de emergencia hacia la zona.

De acuerdo con información preliminar del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, una avioneta con 3 personas a bordo se habría precipitado.

“Avioneta con tres almas se precipita. Dos pacientes fuera y un tercer paciente dentro”, indicaron los bomberos en el primer reporte operativo.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense informó inicialmente que habría viviendas afectadas tras el incidente.

En el sitio ya se encuentra una unidad extintora, mientras que un tanquero se dirige en apoyo, además de varias ambulancias y vehículos operativos movilizados para atender la emergencia.

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