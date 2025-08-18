Tras conocerse la inclusión de Celso Gamboa Sánchez en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, su abogado Michael Castillo aseguró que el tema deberá ser atendido por una defensa en territorio estadounidense.

Lea: EEUU bloquea bienes de Celso, Pecho Rata, Diablo y Limón Black Star

“Eso ya no es competencia nuestra, deberá el abogado que se contrate en USA resolver sobre ese extremo”, indicó Castillo.

En relación con el Bufete Celso Gamboa y Asociados, el defensor aclaró que no está inscrito como empresa formal, sino que se trata de un “nombre de fantasía”. Sobre el club Limón Black Star FC, señaló que tampoco forma parte de la estructura del bufete.

Finalmente, precisó que a nombre de Gamboa solo figura una propiedad en el país y que esta “sigue sin anotación” tras las sanciones anunciadas.

Sanciones de EE.UU.

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) informó que se incluyó en la lista de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Celso Gamboa Sánchez, Alejando James Wilson alias “Turesky”, Alejandro Arias Monge alias “Diablo” y a Edwin López Vega alias “Pecho Rata”.

A su vez, las empresas “Bufete Celso Gamboa & Asociados” y equipo “Limon Black Star FC”, fueron incluidas en la lista.

Esto quiere decir que todos los activos, entiéndanse propiedades, cuentas y vehículos, quedan completamente bloqueados por los Estados Unidos.