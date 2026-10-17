Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Nueve personas resultaron heridas en distintos hechos violentos reportados entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en varias zonas del país, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre los casos figuran tres hombres heridos en distintos puntos del país y un ataque armado en La Carpio, San José, que dejó seis personas heridas por proyectiles de arma de fuego.

Estos son los hechos que reportó el OIJ:

10:00 p.m., Curridabat, San José: Un hombre de apellido García, de 27 años, resultó herido en barrio San José . Según la versión preliminar, varios sujetos habrían llegado al sitio y, en apariencia, intentaron dispararle , pero no lograron herirlo con el arma de fuego. Posteriormente, presuntamente lo golpearon en la cabeza con la cacha del arma , provocándole una herida contusa, además de una lesión cortante en una mano. Fue trasladado a un centro médico.



Un hombre de apellido García, de 27 años, . Según la versión preliminar, varios , pero no lograron herirlo con el arma de fuego. Posteriormente, presuntamente lo , provocándole una herida contusa, además de una lesión cortante en una mano. Fue trasladado a un centro médico. Alrededor de la medianoche, Barranca, Puntarenas: Un hombre de apellido Muñoz, de 26 años, llegó herido a la Clínica Carlos Durán , en San José. De acuerdo con la información preliminar, se encontraba en Barranca realizando una diligencia personal cuando escuchó detonaciones y se percató de que tenía una herida superficial en la espalda . Posteriormente, se trasladó hasta el centro médico para recibir atención.



Un hombre de apellido , en San José. De acuerdo con la información preliminar, se encontraba en Barranca realizando una diligencia personal . Posteriormente, se trasladó hasta el centro médico para recibir atención. Alrededor de las 11:30 p.m., La Carpio, San José: Seis personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego cerca del ebáis de la comunidad. Entre los afectados hay dos menores de 15 y 16 años, un hombre de apellido Camacho, de 43 años, una mujer de apellido Hernández, de 25 años, y otras dos personas de apellidos Gómez y Núñez, ambas de nacionalidad nicaragüense. Según la versión preliminar, dos sujetos encapuchados habrían llegado al lugar y disparado en múltiples ocasiones contra el grupo antes de darse a la fuga.



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cerca del ebáis de la comunidad. Entre los afectados hay dos menores de 15 y 16 años, un hombre de apellido Camacho, de 43 años, una mujer de apellido Hernández, de 25 años, y otras dos personas de apellidos Gómez y Núñez, ambas de nacionalidad nicaragüense. contra el grupo antes de darse a la fuga. Lea más: Balacera cerca de ebáis deja 6 heridos: entre ellos, 2 menores Alrededor de las 2 a.m., Corales 3, Limón: Un hombre de apellido Valle, de nacionalidad nicaragüense, resultó herido frente a su vivienda durante un aparente altercado con dos sujetos. Según la información preliminar, los sospechosos aparentemente le sustrajeron una cadena que sería de oro y, durante el hecho, el hombre sufrió un roce de bala en la cabeza y heridas en el costado izquierdo, ambos muslos y la rodilla izquierda. Valle se trasladó al Hospital Tony Facio para recibir atención médica.

Los agentes judiciales mantienen las investigaciones de los distintos casos para esclarecer las circunstancias de cada hecho, determinar los móviles y ubicar a los sospechosos.