Balacera cerca de ebáis deja 6 heridos: entre ellos, 2 menores

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Seis personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego durante un ataque armado ocurrido la noche del viernes en vía pública, en La Carpio, San José, cerca del ebáis de la comunidad.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos fueron reportados alrededor de las 11:30 p.m., cuando varias personas se encontraban en las cercanías del centro de salud.

En apariencia, dos sujetos encapuchados llegaron al lugar y dispararon en múltiples ocasiones contra el grupo. Después del ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

Entre los heridos figuran dos menores de edad, uno de 15 años, quien recibió un disparo en una mano, y otro de 16 años, con heridas en la espalda, la clavícula y un oído.

También resultaron heridos un hombre de apellido Camacho, de 43 años, quien sufrió lesiones en la cabeza y el codo derecho, y una mujer de apellido Hernández, de 25 años, con una herida en la pierna derecha.

Las otras dos personas afectadas son una mujer de apellido Gómez, de nacionalidad nicaragüense, quien presenta heridas en el muslo izquierdo, el glúteo derecho, la espalda y el lado derecho de la cabeza; así como un hombre de apellido Núñez, también nicaragüense, con lesiones en el muslo izquierdo y una ingle.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron el caso y recolectaron indicios balísticos en la escena. El material fue enviado a los laboratorios forenses para su análisis.

La investigación continúa por parte de las autoridades para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil y dar con los sospechosos.