Un grupo de 6 jamaiquinos detenidos la semana anterior en Atenas pasarán 6 meses en prisión preventiva, según confirmaron las autoridades judiciales.

Se trata de los extranjeros de apellidos Malcon Francis, Miller, Jermaine Thompson, Newman, Grant y Sabar Broxw, sospechosas de cometer los presuntos delitos de amenazas agravadas, tenencia y acopio de armas prohibidas.

Esto tras un allanamiento en el residencial Valle Verde, en Río Grande de Atenas, donde los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron armas de fuego, fusiles tipo militar, municiones y drogas dentro de la vivienda.

El operativo se realizó tras varias denuncias de vecinos y del propio dueño de la vivienda que era alquilada a los extranjeros, donde indicaron recibir amenazas con arma de fuego por parte de estos individuos.

“Se denunció un presunto delito de amenazas agravadas, donde un grupo de jamaiquinos almacenaba armas de fuego e intimidaba tanto a los vecinos como a los arrendadores de la propiedad”, explicó Fabián Corrales, fiscal de Atenas.

El cabecilla de la agrupación había abandonado la cárcel en 2024 después de cumplir una pena de cárcel por homicidio, del que fue declarado culpable en 2011, tras la muerte de otro jamaiquino con arma de fuego.