Los sospechosos por tenencia ilegal de armas fueron detenidos por agentes policiales en una propiedad de Atenas.

Se trataría de 7 extranjeros, todos de nacionalidad jamaiquina, que estaban siendo investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Las autoridades judiciales realizaron la intervención con el apoyo Unidad Especial de Apoyo (UEA) de Fuerza Pública.

Según trascendió, todo inició con una denuncia de amenazas agravadas, y se descubrió que los extranjeros manejaban un arsenal de armas de fuego.

El fiscal Fabián Corrales indicó que los jamaiquinos intimidaban a los vecinos de la zona y al propietario de la vivienda donde habitaban.

El principal sospechoso, de apellido Thompson, fue detenido por las autoridades judiciales, ya que era el señalado de realizar las actividades de amenaza.

En colaboración con periodista Cristian Fallas.