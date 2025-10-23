32 mil unidades de ganado se perdieron por enfermedades

La Encuesta Nacional Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estimó las pérdidas de ganado en 32 mil unidades por plagas y enfermedades, lo que representa un 53% del total.

Otros motivos que destacaron fueron el robo del animal, deshidratación por poca lluvia, inundaciones, quebraduras o golpes, y ataques de otros animales como felinos y serpientes.

Desde la Corporación Ganadera (Corfoga) reconocieron que la reaparición del Gusano Barrenador tuvo un efecto en los datos recopilados.

“La enfermedad del gusano barrenador del ganado vino a profundizar las pérdidas por enfermedades, por la afectación de diferentes especies, no solamente la ganadería, sin embargo, los bovinos sí son los animales más afectados por el sistema de producción”, explicó Carolina Solís, jefa de investigación, desarrollo e innovación de la Corporación.

Dicha mosca ha infectado a más de 24 mil cabezas de ganado desde el 2024. Durante el presente año, el departamento de Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) ha reportado casi 14 mil casos.

“El tratar una enfermedad que es reemergente después de 20 años de haber sido erradicada tiene un aumento de costos asociados a tratamientos, pérdidas de productividad y, eventuales, muertes, especialmente en animales que son vulnerables”. agregó Solís.

De acuerdo con los datos del INEC, el conjunto de ganado destinado para la explotación de alimentos lo componen más de 1,46 millones de animales.

Propósito

Carne: 909 mil

Leche: 279 mil

Doble Propósito: 279 mil

Trabajo de Campo: 2 mil

Fuente: INEC